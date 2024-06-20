В Украине пенсионный возраст теперь привязан к страховому стажу, требования к которому растут каждый год.

В Украине лица, не набравшие минимум 15 лет страхового стажа, не будут способны получить пенсию. Возраст выхода на пенсию зависит от приобретенного стажа. Перед достижением 60-ти лет каждый украинец должен проверить свой рабочий стаж: в отдельных случаях есть возможность исправить эту ситуацию.

В Украине пенсионный возраст теперь привязан к страховому стажу. В текущем году необходимо набрать не менее 31 года стажа для выхода на пенсию в возрасте 60 лет, а к 2028 году это требование увеличится до 35 лет. Такие условия означают, что те, кто не достигнет этого стажа, вынуждены будут работать до 63 или даже 65 лет.

Дарья Марчак, заместитель министра социальной политики, рекомендует всем украинцам, независимо от их возраста, воспользоваться возможностями портала Пенсионного фонда Украины. Чем быстрее это сделать, тем больше времени останется для поправки пенсионной ситуации.

На портале Пенсионного фонда Украины доступна возможность пройти верификацию с помощью BankID своего банка и получить доступ к личному пенсионному делу. Вы сможете посмотреть свой стаж, рассчитать год выхода на пенсию, а также получить ориентированный размер будущей пенсии. Важно отметить, что до достижения 60 лет вам нужно набрать не менее 35 лет стажа.

Если вы не успеваете набрать достаточно стажа для получения пенсии, есть два возможных варианта:

Продолжать работу после достижения пенсионного возраста. Докупить стаж. Если вы приобретаете стаж еще до достижения пенсионного возраста и постепенно, каждый месяц стоит 22% минимальной зарплаты, которая сейчас составляет 1760 грн. Если вы решите покупать стаж сразу за несколько месяцев или лет, то стоимость каждого месяца будет уже 3520 грн.

В противном случае, существует риск, что вы останетесь без обычной пенсии и будете получать социальную выплату, размер которой еще ниже, чем в обычной пенсии. Такую выплату назначают только с 65 лет.

Источник: OBOZ.UA.

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