Рецепт простых и мягких оладий точно пригодится каждому на кухне, так как он универсален и не требует много времени.

Для приготовления мягких и воздушных оладий без дрожжей понадобится минимум усилий и не так много времени. Об этом делится украинская блогерша Татьяна Шеремет в своем Instagram.

Ингредиенты:

1 яйцо

0,5 ч.л. соли (без горки)

3 ч.л. сахара

300 г теплого кефира (2,5%)

1 ч.л. разрыхлителя

1/3 ч.л. соды (без горки)

280 г муки

Ванильный сахар или ванильная эссенция по вкусу

Масло для жарки

Приготовление:

В миску разбейте яйцо, добавьте сахар и соль, хорошо перемешайте. Влейте теплый кефир и снова перемешайте. Всыпьте просеянную муку, разрыхлитель и соду. Перемешивайте до получения однородной густой массы. Готовое тесто переложите в кондитерский мешок.

Разогрейте сковороду с достаточным количеством масла. Отсаживайте тесто из кондитерского мешка (можно использовать ложку) на сковороду. Оладьи должны пропечься с одной стороны на 80%. Жарьте на небольшом огне до золотистой корочки. Затем переверните и жарьте еще примерно минуту с другой стороны.

Снимите оладьи со сковороды и выложите их на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подавайте оладьи с любым вашим любимым дополнением: медом, сметаной или джемом.

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