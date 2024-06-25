Для приготовления мягких и воздушных оладий без дрожжей понадобится минимум усилий и не так много времени. Об этом делится украинская блогерша Татьяна Шеремет в своем Instagram.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 0,5 ч.л. соли (без горки)
- 3 ч.л. сахара
- 300 г теплого кефира (2,5%)
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 1/3 ч.л. соды (без горки)
- 280 г муки
- Ванильный сахар или ванильная эссенция по вкусу
- Масло для жарки
Приготовление:
В миску разбейте яйцо, добавьте сахар и соль, хорошо перемешайте. Влейте теплый кефир и снова перемешайте. Всыпьте просеянную муку, разрыхлитель и соду. Перемешивайте до получения однородной густой массы. Готовое тесто переложите в кондитерский мешок.
Разогрейте сковороду с достаточным количеством масла. Отсаживайте тесто из кондитерского мешка (можно использовать ложку) на сковороду. Оладьи должны пропечься с одной стороны на 80%. Жарьте на небольшом огне до золотистой корочки. Затем переверните и жарьте еще примерно минуту с другой стороны.
Снимите оладьи со сковороды и выложите их на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подавайте оладьи с любым вашим любимым дополнением: медом, сметаной или джемом.
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