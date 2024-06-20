Датский совет по делам беженцев объявил о возможности регистрации для получения новой денежной помощи для украинцев.

Разнообразная денежная помощь предоставляется украинцам, оказавшимся в трудных условиях из-за войны в Украине. Благотворительная организация объявила о новой денежной помощи украинцам. Стало известно, кто может получить пособие.

Сообщается, что Датский совет по делам беженцев объявил о возможности регистрации для получения новой денежной помощи для украинцев. Эта денежная помощь оказывается украинцам, пострадавшим от взрывных предметов, а также семьям погибших.

Следует уточнить, что денежная помощь доступна для таких категорий:

Лица, пострадавшие непосредственно от взрывчатых предметов.

Семьи, в составе которых пострадали от взрывных предметов.

Семьи, члены которых погибли от взрывных предметов.

Чтобы получить денежную помощь от Датского совета, нужно заполнить заявку по указанной ссылке. После подачи заявки представители DRC проведут анализ соответствия критериям программы и свяжутся с вами.

Напомним, что ранее объявили о выдаче денежной помощи от 10800 гривен. Стало известно, каким критериям нужно отвечать, чтобы его получить и как зарегистрироваться. Так, семьи, усыновившие детей, могут получить денежную помощь от благотворительной организации "СОС Детские городки".

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