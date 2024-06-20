В 2024 году первая партия этого популярного летнего овоща продавалась по средней цене 100 грн. за килограмм.

В Украине начался сезон молодого картофеля и производители активно снижают цены на этот популярный продукт. Стоимость картофеля в середине июня уже уменьшилась почти на четверть по сравнению с первыми продажами раннего картофеля в середине мая. Информацию о снижении цен подтверждают покупатели из разных регионов Украины.

В 2024 году первая партия молодого картофеля продавалась по средней цене 100 грн. за килограмм. Однако с увеличением предложения цены значительно снизились, и теперь в крупных розничных сетях она продается от 30 грн за килограмм.

По состоянию на 18 июня в крупных супермаркетах молодой картофель продается в среднем по 28,87 грн за килограмм, но некоторые торговые сети установили цены даже до 40 грн за килограмм.

Большинство продукции на рынке являются импортными. Основные сети продовольственных товаров установили следующие цены:

у "АТБ" новый урожай картофеля стоит 28,89 грн за килограмм;

у "Сільпо" – 28,9 грн за килограмм;

в "Форе" – 28,9 грн за килограмм;

в "Варусе" – 28,8 грн за килограмм.

Цены на молодой картофель на оптово-розничных рынках также стабилизировались. К примеру, на киевском рынке "Столичный" средняя цена составляет 30 грн за килограмм, а на львовском рынке "Шувар" – 27,5 грн за килограмм.

Однако ранний картофель не единственный овощ, цены на который быстро падают в июне. К примеру, фермеры значительно снизили стоимость лука прошлогоднего урожая. За последнюю неделю цены на этот продукт в среднем снизились на четверть.

Источник: OBOZ.UA.

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