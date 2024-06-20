Тля это очень опасный вредитель, которая питается соком растений и разносит множество заболеваний, но, к счастью, есть проверенные способы борьбы с этим вредителем.

Тля ослабляет и уничтожает молодой прирост побегов на кустах и ​​деревьях, облепленные тлей бутоны могут не раскрыться, а впоследствии растение может и вовсе погибнуть.

Тля наносит вред декоративно-лиственным и цветущим растениям, а также томатам, перцу, баклажанам и другим пасленовым.

В частности, тля разносит опасные вирусные заболевания, вылечить которые очень и очень сложно.

Проверены способы борьбы с тлей.

Один из простых и эффективных способов борьбы с тлей является средство с мылом. Его можно использовать даже на грядках и кустах растений, из которых планируется сбор урожая. На 10 л воды нужно развести 50-100 г мыла (зависит от степени поражения) и 50 г соды.

Настой чеснока – еще один метод борьбы с тлей. Все очень просто – 1 кг чеснока растолочь, залить ведром воды, через сутки процедить и опрыскать растения.

Используют также настой лука, чеснока, листьев помидоров, измельченные луковицы (15 г) или сухую чешую (6 г). Заливают все это 1 л кипятка, настаивают 8 часов, фильтруют и опрыскивают.

Проверены способы борьбы с тлей.

Отвар из расчета 10 г горького красного перца на литр воды также отпугивает тлю.

Для борьбы с тлей подойдет даже водка – просто залейте ее в распылитель. Разводить не нужно.

Однако следует иметь в виду, что если растения сильно поражены вредителями, придется применить химические средства. Обработку инсектицидами можно сочетать с опрыскиваниями от болезней фунгицидами.

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