Для приготовления вкусного и легкого блюда из лаваша нужно не так много времени, однако важно позаботиться о том, как правильно уложить все продукты в форму. Об этом делится украинская блогерша Татьяна Шеремет в своем Instagram.
Ингредиенты:
- 5 листов лаваша
- 150 г колбасы
- 3 яйца
- 150 мл молока
- 80 г сыра моцарелла или чеддер
- Зелень (зеленый лук и петрушка)
- 2 ст.л. масла для смазывания формы
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
Возьмите каждый лист лаваша и сложите его гармошкой. Это создаст основу для нашего блюда. Форму для выпечки смажьте маслом. Выложите сложенные лаваши один за другим, заполняя форму.
Колбасу разрежьте пополам и разложите кусочки между рядами лаваша.
В миску разбейте яйца, добавьте молоко, посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте. Натертый сыр и зелень добавьте в яично-молочную смесь, и затем вылейте эту массу на лаваш, стараясь равномерно распределить сыр между рядами.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Поставьте форму с лавашем в духовку и запекайте в режиме верх-низ 20-25 минут до образования золотистой корочки.
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