Блюдо может сделать любой человек, ведь оно не требует большой подготовки, главное все вместительно уложить в форму для выпекания.

Для приготовления вкусного и легкого блюда из лаваша нужно не так много времени, однако важно позаботиться о том, как правильно уложить все продукты в форму. Об этом делится украинская блогерша Татьяна Шеремет в своем Instagram.

Ингредиенты:

5 листов лаваша

150 г колбасы

3 яйца

150 мл молока

80 г сыра моцарелла или чеддер

Зелень (зеленый лук и петрушка)

2 ст.л. масла для смазывания формы

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Возьмите каждый лист лаваша и сложите его гармошкой. Это создаст основу для нашего блюда. Форму для выпечки смажьте маслом. Выложите сложенные лаваши один за другим, заполняя форму.

Колбасу разрежьте пополам и разложите кусочки между рядами лаваша.

В миску разбейте яйца, добавьте молоко, посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте. Натертый сыр и зелень добавьте в яично-молочную смесь, и затем вылейте эту массу на лаваш, стараясь равномерно распределить сыр между рядами.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Поставьте форму с лавашем в духовку и запекайте в режиме верх-низ 20-25 минут до образования золотистой корочки.

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