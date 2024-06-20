В Украине запрещено останавливаться, стоять и парковаться на местах, предназначенных для транспортных средств с электрическими двигателями, независимо от того, имеет ли транспортное средство один или несколько электрических двигателей. За нарушение этого правила предусмотрен штраф, а также возложение препятствий водителям электротранспорта во время их остановки или стоянки.

Согласно статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, остановке или стоянке транспортных средств на местах, предназначенных только для транспортных средств с электрическими двигателями (одним или несколькими), может быть наказана штрафом в размере от двадцати до тридцати тысяч рублей. Это составляет от 340 до 510 гривен.

Также создание препятствий водителям электротранспорта во время их остановки или стоянки может быть наказано таким же штрафом.

В статье 152-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях указано, что парковка на местах, предназначенных для транспортных средств с электрическими двигателями (одним или несколькими), может быть наказана штрафом в размере от двадцати до тридцати тысяч рублей. Это означает, что сумма штрафа составляет от 340 до 510 гривен.

Это важно подчеркнуть, что местами, предназначенными для парковки (включая безвозмездные) электротранспорта, считаются те, которые отмечены соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой. Это может быть:

специально оборудованные или отведенные площадки для парковки транспортных средств;

зоны у жилых домов (за исключением индивидуальных жилых домов) или других зданий;

тротуары, имеющие места для остановки или стоянки транспортных средств и т.д.

Источник: РБК-Украина.

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