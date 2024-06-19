Во время действия военного положения создать военную полицию предлагается как военное формирование с правоохранительными функциями.

В среду, 19 июня, депутаты Верховной Рады Украины поддержали законопроект №6569-д "О военной полиции" в первом чтении. За этот документ проголосовали 247 парламентариев.

Законопроект был зарегистрирован в Раде 31 мая. Автор инициативы Сергей Ионушас, представитель фракции "Слуга народа" и заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

Во время задержания подозреваемых или в обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью людей, военная полиция будет иметь право временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц и автодорог.

Также она сможет производить остановки и поверхностные проверки транспортных средств, проверять у водителей документы на право пользования и вождения.

Кроме того, в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием подозреваемых, военная полиция сможет проникать в жилье или другие владения лица с немедленным уведомлением органа досудебного расследования и прокуратуры.

Также в законе предусмотрено, что во время военного или чрезвычайного положения Военная полиция принимает участие в следующих действиях:

ведении борьбы с враждебными диверсионно-разведывательными группами на территории Украины;

охране военных объектов, военных городков и их населения, содействии эвакуации гражданского населения;

восстановление и поддержание порядка и дисциплины в воинских частях;

обеспечении соблюдения особого режима въезда и выезда, а также ограничении свободы передвижения лиц и движения транспортных средств и т.п. (перечень полномочий не является исчерпывающим).

Военная полиция и ее уполномоченные должностные лица получат право проверять документы у военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других формирований, военнообязанных и резервистов во время проведения ими собрания и других военных мероприятий. На территории воинских частей и объектов также будут проверяться документы всех других лиц.

Кроме того, в необходимых случаях военная полиция будет иметь право осуществлять личный осмотр указанных лиц, а также осмотр находящихся при них их транспортных средств, а также изымать документы и предметы, являющиеся орудием или непосредственным объектом правонарушения.

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