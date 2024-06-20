Цветы гортензии способны превратить в настоящую сказку любой, даже самый маленький и самый простой, участок или уголок квартиры.

Гортензия насчитывает десятки видов, среди которых есть и маленькие деревья и кустарники, пишет Politeka.net.

Для выращивания гортензии выбирают хорошо освещенный участок, но такой, чтобы летом цветок не очень долго находился в зоне интенсивного воздействия ультрафиолета – в пик жары на растение должна попадать тень.

Однако постоянно находиться в тени растение не должно – гортензия будет вытягиваться и это негативно повлияет на интенсивность цветения и внешний вид гортензии. Гортензию также необходимо защищать от сквозняков, так как это способствует дополнительному обледенению кустарников зимой, а в теплый период повреждает листья и цветочные кисти.

Как вырастить роскошную гортензию.

Своим советом по выращиванию гортензий поделилась и садовница Татьяна из Очакова, автор блога в Instagram @vse_vyroste.

«Главный совет при высадке широколиственной гортензии в горшок от меня – это выбрать горшок большого размера, потому что именно широколистая гортензия очень любит водичку, а летом почва в горшках пересыхает мгновенно и чтобы сэкономить свое время на полив выберите горшок от 20 литров», - рассказала гпани Татьяна.

Как вырастить роскошную гортензию.

Для гортензии хозяйка смешала универсальный грунт с кислым торфом 50 на 50, добавила агроперлит.

«Он всасывает в себя лишнюю влагу, а когда ее не хватает, то отдает водичку растению, также хорошо разрыхляет почву. Добавила удобрение осмокот – это удобрение пролонгированного действия, которое подпитает растение в течение 6 месяцев… И сверху замульчивала корой», - рассказала садовница, как вырастить роскошную гортензию.

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