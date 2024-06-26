Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова представила новый способ приготовления картофельных зраз с мясом. Этот рецепт позволяет сделать блюдо более полезным за счет запекания в духовке вместо жарки.
Ингредиенты
Для картофельного теста:
- 5-6 шт. картофеля (около 700 г)
- 1 желток
- 40 г сливочного масла
- 20 г укропа
- 1 ст.л. крахмала
Для начинки:
- 350 г свинины
- 1 луковица
- 1 морковь
- 3-4 зубчика чеснока
- 100 г томатного пюре
- Соль и перец по вкусу
- 70 г сыра моцарелла
Лук нарежьте кубиками, а морковь натрите на терке. Разогрейте сковороду с топленым сливочным маслом и обжарьте лук, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова. Добавьте мелко натертый чеснок и морковь, обжаривайте до мягкости. Влейте томатное пюре и горячую воду, затем добавьте свиной фарш. Тушите фарш, разбивая его лопаткой, пока он не будет полностью готов. Посолите и поперчите по вкусу.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, далее очистите картофель и отварите до готовности, затем разомните в пюре. Добавьте сливочное масло и перемешайте. Введите желток, быстро вымешивая, чтобы он не свернулся. Добавьте крахмал и переложите пюре в миску, чтобы оно быстрее остыло. Когда пюре остынет и немного загустеет, добавьте мелко нарезанный укроп.
Сформируйте из картофельной массы шарики влажными руками и выложите их на противень, застеленный пергаментом. В центре каждого шарика сделайте углубление и положите туда мясную начинку. Сверху добавьте кусочки сыра моцарелла. Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте зразы до золотистой корочки, рассказала "Мастер Шеф" Литвинова.
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