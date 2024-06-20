В течение текущей рабочей недели курс доллара в банках будет оставаться в диапазоне от 39,95 до 41,45 грн за один доллар, а в обменниках цена будет колебаться между 40,10 и 41,35 грн за доллар. Национальный банк Украины планирует продлить свои интервенции на валютном рынке, однако объемы этих вмешательств, направленных на поддержку гривны, будут сокращены.

Такой прогноз дал аналитик Алексей Козырев.

Согласно его заявлению, разница между курсами продаж и покупки доллара в разных обменных пунктах будет составлять от 20 до 30 копеек.

Таким образом, в банках наличный доллар будет доступен по цене от 39,95 до 41,45 грн, а в обменниках финансовых компаний — в диапазоне от 40,10 до 41,35 грн за один доллар.

"Национальный банк Украины продолжит активно выходить на торги с интервенциями по продаже доллара. Но учитывая начало периода бюджетных платежей в бизнесе, объемы необходимых вливаний для поддержки курса гривны на торгах несколько сократятся", - обобщил Козырев.

Напомним, что по выводам экспертов в Украине наблюдается медленная ситуативная девальвация, что привело к временному укреплению курса доллара США. Однако не следует считать, что мы приближаемся к новому антирекорду.

Это явление возникло в результате решения Национального банка ослабить валютные ограничения, введенные во время предоставления Украине финансовой помощи весной от стран-партнеров. Однако позже регулятор решил повысить стоимость американского доллара, что привело к последовательному росту цен на иностранную валюту.

Источник: Минфин.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцы могут заработать хорошие деньги на старых монетах.

Как сообщала Politeka, украинцы могут заработать хорошие деньги, продав старые 5 копеек.

Также Politeka писала, украинцы могут получить 20 тысяч за старую гривну.