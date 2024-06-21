В Украине в обращении находятся банкноты гривны четвертого поколения, которые были введены в обращение 9 марта 2015 года с выпуском купюры номиналом 100 гривен. Каждая из этих банкнот имеет более 20 элементов защиты от подделки.

Существует несколько элементарных способов проверки банкнот, сработающих при любых обстоятельствах.

1.Поднести банкноту к свету

Для проверки банкноты на подлинность рекомендуется поднести ее к свету. В этом случае отображаются водяные знаки, такие как портрет исторического лица и цифровое обозначение номинала.

Еще один видимый элемент защиты – сквозной рисунок, который представлен одинаково на обеих сторонах банкноты. При рассмотрении против света все цифровые обозначения номинала должны совпадать без разрывов или оползней, образуя единое изображение.

Также цифровое обозначение может просматриваться через латентное изображение. С помощью увеличительного стекла вы сможете прочесть микротексты – повторяющиеся надписи.

2. Проверка банкноты на ощупь

При проверке банкноты на ощупь вы почувствуете специфическую текстуру бумаги, которая отличается от обычной, а также ощущение рельефности изображений на ее лицевой стороне.

3. Присмотритесь к банкноте под другим углом

При изменении угла наклона банкноты вы заметите кинетический эффект: постепенное изменение цвета и направление движения фонового изображения ленты.

Источник: Гаразд.

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