Здоровый образ жизни может избежать, отсрочить или снизить потребность в повышении артериального давления.
Может ли высокое кровяное давление нормализоваться без лекарств?
В некоторых случаях высокое кровяное давлениеможет произойти из-за высокого уровня стресса.
Экстремальный стресс может вызвать временное повышение артериального давления. Зачастую привычки, связанные с чрезмерным стрессом, могут привести кпривести к высокому кровяному давлению, которое включает в себя:
- Переедание
- Употребление табака
- Употребление алкоголя
Управление стрессом и связанными со стрессом привычками может помочь обратить вспять это состояние.
Как снизить артериальное давление без лекарств?
Потеря веса - ожирение может увеличить риск высокого кровяного давления.
Ежедневные физические упражнения — отличный способ сбросить жир и снизить высокое кровяное давление.
Ежедневные упражнения в течение 30 минут могут снизить артериальное давление примерно на 5–8 мм рт. ст. Ходьба , бег трусцой, езда на велосипеде , плавание или танцы — наиболее эффективные способы контроля артериального давления. Медитация и методы снятия стресса могут помочь.
Уменьшите потребление натрия.
Люди по-разному реагируют на соль. У некоторых людей может повышаться кровяное давление после употребления соленой пищи.
Воздержитесь от употребления сильного алкоголя
Алкоголь может повысить артериальное давление даже у здорового человека.
Избегайте лишнего стресса.
Гормоны стресса или кортизол сужают кровеносные сосуды и могут привести к временным скачкам артериального давления.
Последние новости Украины:
Напомним, какие продукты в Украине стали дороже, чем в Европе
Как сообщала Politeka, цена на популярный продукт упала более чем на 10 грн.
Также Politeka писала, назван самый опасный овощ в супермаркетах и на рынке.