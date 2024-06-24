Здоровый образ жизни может избежать, отсрочить или снизить потребность в повышении артериального давления.

Может ли высокое кровяное давление нормализоваться без лекарств?

В некоторых случаях высокое кровяное давлениеможет произойти из-за высокого уровня стресса.

Экстремальный стресс может вызвать временное повышение артериального давления. Зачастую привычки, связанные с чрезмерным стрессом, могут привести кпривести к высокому кровяному давлению, которое включает в себя:

Переедание

Употребление табака

Употребление алкоголя

Управление стрессом и связанными со стрессом привычками может помочь обратить вспять это состояние.

Как снизить артериальное давление без лекарств?

Потеря веса - ожирение может увеличить риск высокого кровяного давления.

Ежедневные физические упражнения — отличный способ сбросить жир и снизить высокое кровяное давление.

Ежедневные упражнения в течение 30 минут могут снизить артериальное давление примерно на 5–8 мм рт. ст. Ходьба , бег трусцой, езда на велосипеде , плавание или танцы — наиболее эффективные способы контроля артериального давления. Медитация и методы снятия стресса могут помочь.

Уменьшите потребление натрия.

Люди по-разному реагируют на соль. У некоторых людей может повышаться кровяное давление после употребления соленой пищи.

Воздержитесь от употребления сильного алкоголя

Алкоголь может повысить артериальное давление даже у здорового человека.

Избегайте лишнего стресса.

Гормоны стресса или кортизол сужают кровеносные сосуды и могут привести к временным скачкам артериального давления.

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