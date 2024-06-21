Сейчас правительство установило новые требования к трудовому стажу для получения пенсии, которые изменились в 2024 году и будут постепенно меняться.

Некоторые пенсионеры с большим трудовым стажем получают небольшие выплаты из-за многих факторов, влияющих на размер пенсий в Украине.

Пенсионные выплаты для каждого пенсионера определяются индивидуально. Однако размер пенсии в Украине зависит от двух основных факторов: продолжительности накопленного стажа и уровня заработной платы.

Сейчас правительство установило новые требования к трудовому стажу для получения пенсии, которые изменились в 2024 году:

Для выхода на пенсию в возрасте 60 лет необходимо иметь не менее 31 года стажа.

Для выхода на пенсию в возрасте 63 года необходимо иметь не менее 21 года стажа.

Для выхода на пенсию в возрасте 65 лет необходимо иметь не менее 15 лет стажа.

Размер пенсионной выплаты увеличивается на 1% от основного размера пенсии за каждый год стажа. Однако это значение не может превышать 1% прожиточного минимума.

Также на размер пенсионных выплат влияет не только заработная плата и продолжительность трудового стажа, но дата выхода на пенсию. Вышедшие на пенсию лица могут получать меньшие выплаты из-за других требований к стажу:

До октября 2011 года считался сверхурочный стаж от 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

После октября 2011 года требования выросли: для мужчин от 35 лет стажа, для женщин – от 30 лет.

Источник: НаПенсии.

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