Промойте доску и тщательно высушите ее чистым кухонным полотенцем или бумажными полотенцами. Поставьте ее вертикально на прилавок, чтобы предотвратить накопление остатков воды, и дайте ей полностью высохнуть на воздухе, прежде чем хранить.

Вот и все – теперь вы будете знать, как почистить деревянную разделочную доску правильно и она будет долго вам служить.