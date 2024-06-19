Надлежащим образом ухаживая за деревянной разделочной доской, вы можете помочь ей избежать этой судьбы, чтобы она прослужила много лет, так что узнайте, как правильно почистить деревянную разделочную доску.
Как почистить деревянную разделочную доску
Всегда помните, что почистить деревянную разделочную доску лучше всего вручную. Никогда не кладите ее или другие деревянные предметы (например, салатницы и ложки) в посудомоечную машину и не погружайте в раковину, наполненную водой, поскольку они деформируются и/или треснут.
Если вы не можете почистить доску сразу же после приготовления пищи, просто оставьте ее на прилавке, пока не сможете до нее добраться. В некоторых ситуациях его даже не нужно мыть. Если вы только нарезаете хлеб, просто удалите крошки или протрите поверхность влажной тканью или бумажным полотенцем.
Если вам все же нужно почистить деревянную разделочную доску очень тщательно, сначала осторожно удалите прилипшие кусочки пищи с помощью столового скребка или металлической лопатки. Если есть устойчивые пятна, можно создать суспензию из пищевой соды и воды и осторожно натереть смесь на доску с помощью губки.
Осторожно потрите доску губкой и горячей мыльной водой (рекомендуется использовать мягкое средство для мытья посуды без запаха). Важно вымыть обе стороны доски (даже если вы резали только с одной стороны), чтобы предотвратить ее неравномерное высыхание, что может привести к деформации доски.
Промойте доску и тщательно высушите ее чистым кухонным полотенцем или бумажными полотенцами. Поставьте ее вертикально на прилавок, чтобы предотвратить накопление остатков воды, и дайте ей полностью высохнуть на воздухе, прежде чем хранить.
Вот и все – теперь вы будете знать, как почистить деревянную разделочную доску правильно и она будет долго вам служить.
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