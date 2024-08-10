Существуют различные факторы образа жизни, которые могут способствовать увеличению частоты пульса.

Ваше сердцебиение или частота пульса — это количество ударов вашего сердца в минуту.

Обычно частота пульса взрослого человека составляет от 60 до 100 ударов в минуту.

Однако если частота пульса превышает 100 ударов в минуту, она считается высокой. Если вы чувствуете внезапный скачок пульса, вам следует немедленно поработать над его снижением.

Некоторые изменения в образе жизни могут помочь контролировать частоту пульса.

Как снизить пульс в домашних условиях?

Спать нужно по биологическим часам. Не следует подавлять естественные побуждения.

Может оказаться полезным сделать масляный массаж перед принятием ванны и массаж ступней перед сном.

Употребление некоторых продуктов может помочь контролировать частоту сердечных сокращений (пульса).

Добавление чеснока в свой рацион может оказаться полезным, поскольку он полезен для сердца.

Есть разные способы добавления чеснока в свой ежедневный рацион. Помимо добавления его в различные блюда, вы можете пить чесночный чай или запивать чеснок теплой водой по утрам.

Полезно употреблять продукты, богатые магнием, такие как шпинат, орехи и тыквенные семечки.

Продукты, богатые калием, такие как бананы и изюм, также полезны для сердца и помогут нормализировать пульс.

Регулярные прогулки под музыку также могут быть полезны.

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