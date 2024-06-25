На этот раз судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram показал, как приготовить вкуснейшее мороженое в домашних условиях.

Для приготовления домашнего мороженого понадобится всего три ингредиента, готовится оно очень просто и быстро, а в результате у нас получится настоящий вкусный пломбир в брикетах.

Чтобы приготовить домашнее мороженое, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво взял:

сливки жирные (33%) - 500 г

сгущенка Ириска — 200 г

печенье - 100 г

Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво сбивает холодные сливки миксером на средних оборотах до образования мягких пиков. После этого добавляем к сливкам сгущенку и продолжаем взбивать массу до пышности.

В прямоугольную форму, застеленную пищевой пленкой, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает печенье в один слой, сверху выкладывает взбитую сливочную массу и снова накрывает ее слоем печенья.

Отправляем в морозилку до застывания, а затем разрезаем мороженое по форме печенья. Так у нас получится вкуснейший домашний пломбир в брикетах.

Ранее победительница и экс-судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская также поделилась рецептом домашнего ванильно-шоколадного мороженого. Для его приготовления потребуется 250 г белого шоколада, 450 г жирных сливок, 100 г молочного или черного шоколада, 500 г печенья и ваниль.

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