Непрерывное воздействие солнца может привести к переходу системы организма в режим «борьбы» и вызвать ухудшение состояния здоровья, вызванные перегревом.
Следуйте нашему руководству о том, как оказать первую помощь при солнечном ударе.
Если вы не готовы к жаре, вы можете столкнуться с такими частыми последствиями, как отек, спазмы, обезвоживание, тепловое истощение или солнечный удар.
К этим состояниям нельзя относиться легкомысленно - они могут спровоцировать опасные для жизни чрезвычайные ситуации.
Для начала уложите пострадавшего и обеспечьте прохладу пострадавшему вдали от прямого воздействия тепла, в затененном месте и в помещении с хорошей циркуляцией воздуха.
Первая помощь при солнечном ударе:
- Уложите пациента в прохладном или затененном месте.
- Снимите как можно больше одежды
- Если пациенту не станет лучше в течение 10 минут, позвоните врачам.
- Намочить пациента любой доступной водой.
- Постоянно обмахивать воздухом пациента
- Дайте холодную воду, если пациент полностью в сознании и может глотать.
Если вы не можете подготовиться или более восприимчивы и страдаете от перегрева, обязательно обратитесь за первой помощью к врачам в первые минуты, чтобы справиться с солнечным ударом и предотвратить его перерастание в гораздо более серьезную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
Последние новости Украины:
Напомним, какие продукты в Украине стали дороже, чем в Европе
Как сообщала Politeka, цена на популярный продукт упала более чем на 10 грн.
Также Politeka писала, назван самый опасный овощ в супермаркетах и на рынке.