Непрерывное воздействие солнца может привести к переходу системы организма в режим «борьбы» и вызвать ухудшение состояния здоровья, вызванные перегревом.

Следуйте нашему руководству о том, как оказать первую помощь при солнечном ударе.

Если вы не готовы к жаре, вы можете столкнуться с такими частыми последствиями, как отек, спазмы, обезвоживание, тепловое истощение или солнечный удар.

К этим состояниям нельзя относиться легкомысленно - они могут спровоцировать опасные для жизни чрезвычайные ситуации.

человек подавился, врачи

Для начала уложите пострадавшего и обеспечьте прохладу пострадавшему вдали от прямого воздействия тепла, в затененном месте и в помещении с хорошей циркуляцией воздуха.

Первая помощь при солнечном ударе:

  • Уложите пациента в прохладном или затененном месте.
  • Снимите как можно больше одежды
  • Если пациенту не станет лучше в течение 10 минут, позвоните врачам.
  • Намочить пациента любой доступной водой.
  • Постоянно обмахивать воздухом пациента
  • Дайте холодную воду, если пациент полностью в сознании и может глотать.

Если вы не можете подготовиться или более восприимчивы и страдаете от перегрева, обязательно обратитесь за первой помощью к врачам в первые минуты, чтобы справиться с солнечным ударом и предотвратить его перерастание в гораздо более серьезную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.