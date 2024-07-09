Любой человек, любого возраста, пола, физической подготовки и происхождения может стать восприимчивым к солнечному удару и другим состояниям, вызванным жарой.

Непрерывное воздействие солнца может привести к переходу системы организма в режим «борьбы» и вызвать ухудшение состояния здоровья, вызванные перегревом.

Следуйте нашему руководству о том, как оказать первую помощь при солнечном ударе.

Если вы не готовы к жаре, вы можете столкнуться с такими частыми последствиями, как отек, спазмы, обезвоживание, тепловое истощение или солнечный удар.

К этим состояниям нельзя относиться легкомысленно - они могут спровоцировать опасные для жизни чрезвычайные ситуации.

Для начала уложите пострадавшего и обеспечьте прохладу пострадавшему вдали от прямого воздействия тепла, в затененном месте и в помещении с хорошей циркуляцией воздуха.

Первая помощь при солнечном ударе:

Уложите пациента в прохладном или затененном месте.

Снимите как можно больше одежды

Если пациенту не станет лучше в течение 10 минут, позвоните врачам.

Намочить пациента любой доступной водой.

Постоянно обмахивать воздухом пациента

Дайте холодную воду, если пациент полностью в сознании и может глотать.