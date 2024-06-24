Регистрация на денежную помощь будет производиться для семей с несовершеннолетними детьми в городском гуманитарном центре.

Жители Харьковской области продолжают получать денежную помощь от благотворительных фондов и организаций. В одном из городов Харьковской области семьям раздадут денежную помощь. Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

20 и 21 июня 2024 года в Дергачах будет проводиться регистрация на денежную помощь от фонда "Мирное небо" для семей с детьми, не успевшими ранее подать заявку. Для подачи заявления для денежной помощи нужно иметь 5 документов.

Регистрация будет проводиться для семей с несовершеннолетними детьми в городском гуманитарном центре (кабинет №1) с 10.00 до 14.00 20 и 21 июня. Представители фонда смогут принять заявки от более чем 80 семей в день.

Необходимые документы для оформления денежной помощи:

Оригинал документа об удостоверении личности (паспорт или ID-карта)

Идентификационный код

Оригинал свидетельства/свидетельств о рождении ребенка/детей (даже если у ребенка/детей есть паспорт)

Реквизиты карты (ИВАN, UA 27 цифр)

Справка ОК-5, ОК-7 (необходимо получить через приложение "Действие")

Напомним также, что семьи из ВПЛ, проживающие в Стрыйском районе Львовской области, могут получить денежную помощь от Стрыйской епархии. Сумма выплаты составляет 10 800 гривен на одного человека, но не может быть выше 43 200 гривен.

Источник: Слободской край .

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