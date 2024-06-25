Участник тринадцатого сезона "Мастер Шеф" Артем Горбенко поделился рецептом невероятно вкусного салата с помидорами, маринованным луком и нежным соусом.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Артем Горбенко берет следующие ингредиенты:

помидоры – 2-3 шт.

базилик – несколько веточек

лук синий – 1 шт.

оливковое масло – 1 ст.л.

уксус (бальзамический) – 2 ст.л.

соль - щепотка

сахар - щепотка

цедра лайма или лимона

сок половинки лайма

сыр фета – 200 г

оливки/маслины

кедровые орешки

Сначала участник "Мастер Шеф" маринует синий лук. Для этого лук нарезаем тоненькими кольцами, добавляем соль, сахар, оливковое масло и бальзамический уксус.

Для приготовления соуса смешиваем до однородности фету, измельченный базилик, цедру лимона или лайма, а также лаймовый сок. Это можно делать с помощью блендера или просто вилкой. Доводим соус до вкуса, по желанию добавляя больше цедры или сока лайма.

На тарелку для подачи звезда "Мастер Шеф" выкладывает помидоры, нарезанные кольцами толщиной примерно 1 см. Добавляем соус, посыпаем кедровыми орешками, выкладываем оливки, маринованный лук, листики свежего базилика, поливаем оливковым маслом – и наш салат готов.

"В этом блюде главнее всего добавлять ингредиенты по вашему вкусу. Если вы фанат оливок - не жалейте и добавьте побольше, пусть эти любители маслин знают, кто здесь главный", - добавил "Мастер Шеф" Артем Горбенко.

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