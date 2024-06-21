Некоторые критики уже назвали эту инициативу о создании военной полиции "оплачиваемыми доносами" на уклоняющихся от мобилизации.

Законопроект №6569-д о создании военной полиции в Вооруженных силах Украины Верховная Рада Украины приняла пока только в первом чтении. В частности, проект закона предусматривает сотрудничество военной полиции с физическими лицами в целях предупреждения и выявления правонарушений.

Законопроект №6569-д, предусматривающий создание военной полиции в Вооруженных силах Украины, Верховная Рада приняла пока только в первом чтении. Некоторые критики уже назвали эту инициативу "оплачиваемыми доносами" на уклоняющихся от мобилизации.

Однако это не совсем так. Как пояснил народный депутат и заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Павлюк, предложенный закон будет касаться исключительно военных, а не гражданских, даже если они военнообязанны.

Проект закона отмечает, что военная полиция будет иметь право сотрудничать с физическими лицами на договорных началах, соблюдая условия добровольности и конфиденциальности. Лица, которые будут оказывать помощь в предупреждении и выявлении уголовных правонарушений будут материально и морально поощряться.

"К гражданским лицам военная полиция не будет иметь никакого отношения. Военная полиция будет работать в ТЦК, в военных учебных заведениях, в военных подразделениях. Исключительно там, где есть военнослужащие ВСУ", – подчеркнул Максим Павлюк.

По его словам, полномочия военной полиции уже четко очерчены.

"Военная полиция будет работать только с военнослужащими и даже не со всеми. Ее полномочия будут распространяться только на военнослужащих ВСУ, государственной специальной службы транспорта и резервистов во время сборов, когда они будут находиться на военных полигонах", - уточнил Павлюк.

Избегая слова "доносы", парламентарий подтвердил, что речь идет о так называемых платных агентах правоохранительных органов.

"Это стандартная практика, не только украинская, но и мировая. Никакой измены здесь нет. Среди военнослужащих, на военных объектах, на военных полигонах проводятся негласные следственно-розыскные действия в частности по выявлению фактов употребления наркотических средств и других уголовных правонарушений", – отметил Павлюк.

Источник: ТСН.

Последние новости Украины:

Напомним, военнообязанных женщин ждут штрафы, детали.

Как писала Politeka, в Раде предложили по-новому преследовать уклонистов.

Также Politeka сообщала, в сети разлетелось новое скандальное видео с мобилизацией.