Первый заместитель Министра социальной политики Украины отметила, что уровень вовлеченности граждан в добровольные пенсионные накопления пенсий уже значительный.

В Украине планируется внедрение накопительной пенсионной системы как части обязательного пенсионного страхования. Эта система предполагает открытие персональных пенсионных счетов, на которые в течение трудовой жизни регулярно вносятся денежные средства.

Первый заместитель Министра социальной политики Украины отметила, что уровень вовлеченности граждан в добровольные пенсионные накопления уже значительный, но все еще недостаточный. На сегодняшний день только около 900 тысяч человек принимают участие в добровольных накопительных схемах.

По ее словам, внедрение накопительной системы должно стать обязательным элементом пенсионного страхования. Однако она подчеркнула, что введение обязательных накоплений будет целесообразным только после завершения военного положения и стабилизации экономики.

Учитывая общее количество пенсионеров (10,5 миллиона) и количество участников добровольных накопительных схем (около 900 тысяч), уровень вовлеченности граждан в такие программы уже существенный, но все еще недостаточный. Поэтому необходимо внедрить накопительную пенсионную систему в качестве обязательного элемента пенсионного страхования.

Марчак отметила, что первым шагом должно быть принятие законодательства, начавшего подготовку инфраструктуры для внедрения накоплений. Это позволит выполнить всю необходимую работу еще до того момента, когда экономика будет готова к введению обязательной накопительной пенсионной системы.

Оптимально, чтобы солидарная пенсионная система обеспечивала минимум 40% замещения зарплаты. Накопительные пенсии должны дополнять этот показатель еще на 15-20%, что позволит добиться общего уровня пенсионных выплат на уровне 60% от предыдущего заработка, отвечая среднеевропейским стандартам, пояснила Дарья Марчак.

Она также отметила, что каждый может вносить дополнительные добровольные пенсионные взносы для увеличения своей будущей пенсии. По словам Марчак, оплачивать единый взнос в солидарную систему и вносить добровольные накопления следует с начала трудовой деятельности.

Источник: 24Канал.

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