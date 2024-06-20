В ночь на четверг, 20 июня, в Киеве неизвестные вандалы разрушили могилы погибших героев Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи), Павла Петриченко и Андрея Пильщикова (Джуса).
Об этом сообщила руководительница медицинской службы механизированного батальона Волки Да Винчи, и любимая погибшего Героя Дмитрия Коцюбайла Алина Михайлова. Погибшие воины похоронены на Аскольдовой могиле.
На видео видно, что неизвестные избили лампадки, нарисовали флаги и фотографии, а также сняли таблицы с именами погибших воинов. Автор видео говорит, что инцидент произошел около полуночи.
"Семьи и друзья это восстановят… А вот вам, абсолютные подрасы, кто это сделал, будет очень плохо, потому что мы найдем каждого... Это видео опубликовано не с целью нас пожалеть А с целью проинформировать в очередной раз какого уровня уроды среди нас, найти их и показать наглядно физически что х"й они сбегут и наказание будет", - написала Михайлова.
Они максимально быстро включились в дело и держат контакт .
Напомним, Дмитрий Коцюбайло (Да Винчи) был активным участником Революции Достоинства и с начала войны с Россией защищал Украину. В 2014 он командовал взводом добровольцев Правого сектора, а уже в 2015 стал командиром роты. В декабре 2021 года ему было присвоено звание Героя Украины.
Коцюбайло был командиром 1-го отдельного механизированного батальона Сухопутных войск ВСУ "Волки Да Винчи". Он погиб 7 марта 2023 в боях за Бахмут, в возрасте 27 лет.
Майор Андрей Пильщиков, военный пилот 40-й бригады тактической авиации Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, погиб 5 августа в результате произошедшей в Житомирской области авиакатастрофы. Он выполнял боевую задачу, когда его самолет L-39 столкнулся в воздухе с другим учебно-боевым самолетом. В результате этого инцидента погибли все три летчика.
Павел Петриченко, боец 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, погиб 15 апреля 2024 года на фронте. Он был инициатором петиции об ограничении онлайн-казино для военнослужащих во время военного положения.
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На могилах погибших воинов - Да Винчи, Джуса, Петриченко - сегодня ночью сделали разряд
Семьи и друзья это восстановят
А вот вам абсолютные пидарасы, кто это сделал - будет очень плохо, потому что мы найдем каждого pic.twitter.com/lsVvYOeFTi - Alina Mykhailova @Mykhailova_A) June 20, 2024