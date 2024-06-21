В связи с мобилизацией и оттоком граждан за границу работодатели значительно повысили зарплаты для привлечения новых работников.

В связи с нестабильной ситуацией на рынке труда в Украине значительно выросла заработная плата, но масштабный рост зарплат был зафиксирован только в трех сферах. Так, работникам трех разных сфер сейчас выплачивают на 40% больше по сравнению с предыдущим периодом.

В связи с мобилизацией и оттоком граждан за границу работодатели в Украине сталкиваются с трудностями в поиске квалифицированных специалистов. Это привело к значительному повышению зарплаты для привлечения новых работников.

Так, более чем на 40% готовы платить больше компании таких отраслей:

сфера строительства;

сфера временного размещения, организации питания;

сфера водного транспорта.

По данным опроса Конфедерации строителей, 90% фирм зафиксировали значительный рост числа женщин в строительной сфере. Это произошло из-за мобилизации и значительного дефицита рабочей силы. В целях привлечения женщин к работе, компании адаптируют условия труда, в частности, активно применяют различные технологии.

По данным Государственной службы статистики, за первые три месяца текущего года зарплаты в строительной отрасли значительно выросли на рекордные 44%, до уровня 14,5 тысячи гривен, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В сфере временного размещения и организации питания произошло значительное повышение заработных плат. В частности, в первом квартале текущего года зарплаты выросли на 44%, до уровня 15 тысяч гривен, что является высоким показателем по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Также стоит отметить, что оплата труда в сфере водного транспорта за указанный период увеличилась на 42% до уровня 26 тысяч гривен.

Источник : OBOZ.ua.

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