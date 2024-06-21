Махинации чиновников на ремонте привели к ущербу местного бюджета на сумму более 2,2 миллионов гривен.

Сотрудники ДБР в сотрудничестве с Государственной службой безопасности и Национальной полицией раскрыли дело в отношении начальника квартирно-эксплуатационного отдела одного из городов Волынской области и директора частного предприятия, совершивших хищение местного бюджета на сумму более 2,2 миллионов гривен. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

В осенний период прошлого года квартирно-эксплуатационный отдел заключил четыре контракта с частным предприятием на ремонт помещений, предназначенных для нужд одного из вооруженных формирований региона. За эти работы была выделена субвенция более чем на 10 миллионов гривен.

Однако чиновник вместе с подрядчиком решили часть средств перенаправить в собственные карманы. В течение 2023 директор предприятия предоставлял недостоверные данные для актов выполненных работ: завышал стоимость материалов и включал в акты работы, которые фактически не выполнялись.

Начальник квартирно-эксплуатационного отдела подписывал поддельные акты выполненных работ, в результате чего денежные средства поступали на счета предприятия. Эти махинации привели к ущербу местного бюджета на сумму более 2,2 миллионов гривен.

В настоящее время начальнику квартирно-эксплуатационного отдела объявлено о подозрении в небрежном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Руководителя предприятия подозревают в служебном подлоге и присвоении имущества (ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Санкции этих статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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