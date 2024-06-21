По результатам опросов, Риши Сунак и консерваторы терпят поражение на выборах в Соединенных Штатах Америки.

Риши Сунак, вероятно, потеряет свое место на выборах, поскольку три опроса указывают на существенное поражение Консервативной партии.

Опросы Savanta и Electoral Calculus для Daily Telegraph показывают, что Тори получат лишь 53 места, что является рекордно низким результатом за всю 190-летнюю историю партии. YouGov прогнозирует 108 мест, а More in Common – 155, что также стало бы самым низким показателем с 1997 года, когда лейбористы в последний раз получили власть. Это означает продолжительное пребывание в оппозиции для консерваторов. Savanta прогнозирует, что Сунак потеряет свое место в округе Ричмонд и Норталлертон, что стало бы беспрецедентным случаем для действующего премьер-министра.

Согласно всем трем опросам, лейбористы под руководством Кира Стармера одержат убедительную победу, возможно, достигнув большинства до 200 мест. Прогнозы More in Common, YouGov и Savanta указывают на значительный успех лейбористов, сравнимый с их лучшими результатами за всю историю. Либерал-демократы тоже получат значительный прирост, вернув себе статус третьей партии страны.

По данным Survation, в Клактоне Найджел Фарадж, баллотирующийся от партии Reform UK, лидирует с 42% голосов. Партия Reform UK также может получить несколько мест, невзирая на то, что в других опросах ей не прогнозировали значительных успехов.

В общем, ситуация для консерваторов критическая, и даже наиболее оптимистичные прогнозы для них указывают на серьезные потери.

Источник: bloomberg

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