Украинцы за свой счет профинансировать снаряды для ВСУ - правительство уже работает над созданием документа о повышении налоговой ставки.

Финансовый комитет Верховной Рады ожидает поступления от Кабинета Министров предложений по размеру некоторых налогов с целью увеличения доходов бюджета.

Об этом в кулуарах Верховной Рады сказал журналистам глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Он подчеркнул, что министры финансов и обороны постоянно говорят о значительном недофинансировании военных расходов в бюджете, которое измеряется сотнями миллиардов гривен. Это настолько большие деньги, что их нельзя аккумулировать только какими точечными решениями, поэтому задумались об увеличении налогов.

"В ближайшее время мы ожидаем предложения от Кабинета Министров, каким образом должны покрыть расходы на оборону. Я не знаю при этом, какие размеры налогов предложит Кабмин. Но, учитывая серьезность ситуации, ожидаю, что предложения будут достаточно радикальными», — подчеркнул глава Комитета. .

Ранее Гетманцев подчеркнул, что основные источники доходов бюджета включают в себя налог на доходы физических лиц, военный сбор, налог на добавленную стоимость и акцизы.

По его выводам, налог на прибыль вероятно будет оставаться без изменений из-за сложностей в его администрировании, которые делают невозможным быстрое поступление средств в бюджет. Например, сборы по налогу на прибыль собираются в течение годового налогового периода, что усложняет быстрое накопление государственных средств. В случае НДС, военным сбором и акцизами таких проблем нет. Следовательно, повышение ставок этих налогов и сборов есть на рассмотрении.

Источник: Укринформ.

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