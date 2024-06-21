Большинство украинских пенсионеров получают значительно меньшую сумму, чем средняя пенсия, но есть и счастилвчики.

В Украине только одна категория лиц, которая остается вне влияния общей пенсионной формулы - это судьи. За первый квартал этого года их средняя выплата выросла на 4037 грн и составляет 103 874 грн. Для других пенсионеров такой уровень выплат недостижим, поскольку максимальная пенсия ограничена размером 10 прожиточных минимумов. В настоящее время это составляет 23 610 грн.

Украина оставляет только одну группу лиц, для которых общая пенсионная формула не применяется – это судьи. По расчетам, если для обычных украинцев коэффициент замещения составляет менее 30% их зарплаты, то для судей с 35-летним стажем этот показатель составляет 80%.

Средний размер пенсионных выплат с начала этого года возрос с 5,3 до 5,7 тыс. грн (данные на апрель). Однако эта цифра не отражает реальную ситуацию. На практике уровень выплат значительно отличается в зависимости от региона. К примеру, в Киеве средняя пенсия составляет 7848 грн, тогда как в Тернопольской области эта сумма составляет всего 4399 грн.

На основе графика видно, что из общего количества пенсионеров (10,1 млн. человек) наибольшая доля, а именно 2,72 млн. человек или 26,84%, получает пенсию до 3000 грн. Еще 1,7 млн ​​человек, что составляет 17,2% от общего количества, получают выплаты от 3000 до 4000 грн. Таким образом, 44% украинских пенсионеров получают пенсию в размере 4000 грн.

Если учесть и получающих до 5000 грн, то таким уровнем выплат пользуется 62,6% пенсионеров.

Итак, большинство украинских пенсионеров получают значительно меньшую сумму, чем средняя пенсия в 5,7 тыс. грн. Эта средняя выплата рассчитана как среднее арифметическое, учитывающее все выплаты, включая большие и имели диапазоны. Если бы использовалась медианная средняя, ​​это показало бы реальную величину, которую получает большинство пенсионеров, и это число было бы значительно меньше 5,7 тыс. грн.

Источник: OBOZ.UA.

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