Украинцы привыкли, что чистота автомобиля – это их личное дело, больше связанное с эстетикой, чем с безопасностью и есть места, где выписывают штрафы за грязь.

Есть места, где украинским автомобилистам грозит огромный штраф за то, что они пренебрегают уходом за своим авто. Стало известно, где водителям нужно строго следить за чистотой авто, чтобы не платить штраф потом.

Поддерживать окна автомобиля в чистоте нужно для обеспечения максимальной видимости и безопасности на дороге. Но для обеспечения максимальной видимости и безопасности на дороге водители должны содержать чистыми не только окна своих автомобилей, но и другие прозрачные материалы.

Согласно законодательству, полицейские вправе штрафовать водителей за управление грязными транспортными средствами. В Британии штраф для водителей легковых автомобилей может составлять до 1000 фунтов стерлингов (около 51 500 гривен) и сопровождаться начислением 3 штрафных баллов. В случае обнаружения грязных окон на грузовиках водителям грозит штраф до 2500 фунтов стерлингов (примерно 129 000 гривен).

Напомним также о штрафах, предусмотренных за вождение без номеров в Украине. Согласно статье 121, часть 6 КУоАП, водителю грозит штраф в размере 850 гривен за первое нарушение и 1700 гривен за второе, а также возможные общественные работы в размере 30-40 часов с конфискацией транспортного средства в разных сценариях.

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