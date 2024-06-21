Курс доллара до конца 2024 года в Украине может изменяться – при этом большинство аналитиков сходятся на оптимистическом прогнозе.

По состоянию на 20 июня официальный курс доллара в Украине составляет 40,55 грн/долл., а наличную валюту в банках продают в среднем по 40,95 грн/долл. Однако эксперты предупреждают, что курс доллара будет меняться в течение 2024 года. Появился прогноз, каков будет курс доллара до конца 2024 года.

Александр Паращий, руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital, представил один из самых пессимистических прогнозов по курсу гривны. Он отметил возможность достижения курсом уровня "42 гривны плюс-минус 30 копеек" до конца года, что означает диапазон между 41,7 и 42,3 гривны за доллар.

Паращий объяснил свои прогнозы со ссылкой на постепенное ухудшение торгового баланса, в частности, из-за истощения запасов зерна прошлых урожаев и ухудшения торгового баланса в энергетическом секторе. Это, по его словам, приводит к увеличению спроса на доллар. Паращий также отметил, что курс доллара может снижаться, если будет избыточное предложение валюты на рынке.

Вячеслав Потапенко, руководитель центра внутриполитических исследований Национального института стратегических исследований, поддерживает такой прогноз по курсу доллара. Он отметил, что в условиях войны, роста импорта и увеличенной мобилизации, текущий курс доллара значительно ниже, чем можно было ожидать.

Кроме того, Потапенко отметил, что влияние на курс доллара будут и президентские выборы в США в конце года, поскольку они будут определять объемы военных расходов. Тем не менее, эксперты согласовываются с тем, что к концу 2024 года курс доллара не должен превысить отметки в 42 гривны.

Источник: OBOZ.UA

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