Часть украинцев может платить меньше за коммунальные услуги. Да, некоторые украинские пенсионеры имеют право на скидку на оплату коммунальных услуг, причем она достигает 100%. Сообщается, что это касается счетов за свет.
Часть пенсионеров имеют возможность пользоваться 100% скидкой на коммунальные услуги, в том числе на электричество. Стоит отметить, что им также предоставляется возможность использовать эти средства для приобретения твердого и жидкого печного бытового топлива.
Прежде всего, скидка на коммуналку касается тех пенсионеров, которые работали в определенных профессиях и проживают в сельской местности. Среди таких профессий выделяются:
- педагогические работники,
- медицинские и фармацевтические работники,
- специалисты по защите растений,
- работники музеев и библиотек,
- работники государственных и коммунальных учреждений культуры и образования
Важно отметить, что такая льгота предоставляется только самим пенсионерам и не распространяется на их родственников.
В период неотапливаемого сезона лицам, отвечающим следующим критериям, рекомендуется обращаться в Пенсионный фонд Украины для получения субсидии:
- Арендаторам жилья, самостоятельно оплачивающим коммунальные услуги.
- Внутри перемещенным лицам, проживающим в доме.
- Домохозяйствам, у которых фактическое количество лиц меньше, чем зарегистрированных.
Заявление на получение субсидии для покупки газа, твердого или жидкого бытового топлива подается в соответствии с установленными процедурами. Лицам, которым в отопительный сезон субсидия назначена на уровне 0 гривен, также следует обратиться в Пенсионный фонд для уточнения возможностей получения поддержки независимо от их права на получение пенсии.
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