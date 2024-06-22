В период неотапливаемого сезона лицам, отвечающим критериям, рекомендуется обращаться в Пенсионный фонд Украины для получения льгот.

Часть украинцев может платить меньше за коммунальные услуги. Да, некоторые украинские пенсионеры имеют право на скидку на оплату коммунальных услуг, причем она достигает 100%. Сообщается, что это касается счетов за свет.

Часть пенсионеров имеют возможность пользоваться 100% скидкой на коммунальные услуги, в том числе на электричество. Стоит отметить, что им также предоставляется возможность использовать эти средства для приобретения твердого и жидкого печного бытового топлива.

Прежде всего, скидка на коммуналку касается тех пенсионеров, которые работали в определенных профессиях и проживают в сельской местности. Среди таких профессий выделяются:

педагогические работники,

медицинские и фармацевтические работники,

специалисты по защите растений,

работники музеев и библиотек,

работники государственных и коммунальных учреждений культуры и образования

Важно отметить, что такая льгота предоставляется только самим пенсионерам и не распространяется на их родственников.

В период неотапливаемого сезона лицам, отвечающим следующим критериям, рекомендуется обращаться в Пенсионный фонд Украины для получения субсидии:

Арендаторам жилья, самостоятельно оплачивающим коммунальные услуги.

Внутри перемещенным лицам, проживающим в доме.

Домохозяйствам, у которых фактическое количество лиц меньше, чем зарегистрированных.

Заявление на получение субсидии для покупки газа, твердого или жидкого бытового топлива подается в соответствии с установленными процедурами. Лицам, которым в отопительный сезон субсидия назначена на уровне 0 гривен, также следует обратиться в Пенсионный фонд для уточнения возможностей получения поддержки независимо от их права на получение пенсии.

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