В настоящее время этой категории украинцев предлагается вносить ежемесячный платеж за бронирование от мобилизации.

Депутаты рассматривают экономическую инициативу по внедрению системы бронирования для ФЛП. Если закон будет принят, граждане смогут воспользоваться возможностью получения брони за ежемесячный платеж. То есть, сейчас им предлагается вносить ежемесячный платеж за бронирование от мобилизации.

Согласно постановлению Кабинета Министров №650 от 5 июня 2024 года, ФЛП запрещает получать бронирование и резервацию своих работников. Однако такие лица могут получить отсрочку, если они выполняют оборонные заказы для органов местной власти, военных администраций или других, необходимых для обеспечения обороноспособности Украины. Для этого ФЛП должен иметь договор с государственными заказчиками и подтверждение выполнения заказа.

Согласно законопроекту №11331-1, рассматривается возможность введения экономического механизма бронирования для ФЛП, предусматривающего ежемесячный платеж в размере от 6 до 50 тысяч гривен за бронирование.

Напомним, что в Раде готовятся рассмотреть проекты по экономическому бронированию.

Один законопроект, внесенный главой экономического комитета Дмитрием Наталухой, предусматривает возможность бронирования работников при уплате работодателем повышенного военного сбора в размере 20 400 гривен в месяц.

Источник: BBC Украина.

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