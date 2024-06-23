Некоторые документы указывают на то, что человек декларировал почти 4,3 млн гривен недостоверной информации. По этим данным экс-чиновнику грозит до 10 лет заключения. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Оперативники по управлению стратегических расследований в Днепропетровской области и следователи из областной полиции установили, что в течение полутора лет полномасштабного вторжения, когда он занимал должность руководителя областного ТЦК, мужчина приобрел активы более чем на 13,5 млн гривен.

В ходе следствия установлено, что фигурант успел оформить на своего отца несколько автомобилей и две квартиры в городе Днепр. Также должностное лицо зарегистрировало предприятие на члена семьи — физическое лицо предпринимателя, которое приобрело нежилое помещение общей площадью около 500 м². Однако, не было отправлено никаких отчетов о доходах от этого предприятия в налоговые органы.

К тому же, в ходе следствия выявлены факты декларирования фигурантом недостоверной информации за 2021 и 2022 годы на общую сумму почти 4,3 млн. гривен. К примеру, в одном из эпизодов днепропетровским военком не указал в ежегодной декларации подарок в размере 65 тысяч долларов, что на момент заключения договора подарка составляло эквивалент 2,6 млн гривен.

В июле 2023 года полицейские совершили несколько процессуальных действий на местах работы и проживания бывшего начальника областного Территориального центра комплектования (ТЦК) и его близких, вовлеченных в преступную деятельность. В ходе этих мероприятий была изъята документация, подтверждающая их право собственности на разные объекты движимого и недвижимого имущества.

В настоящее время досудебное расследование в отношении бывшего руководителя областного ТЦК завершено, и обвинительный акт был направлен в районный суд. Экс-служащему инкриминируют часть 1 статьи 368-5 (Незаконное обогащение) и часть 1 статьи 366-2 (Декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

Последние новости Украины:

Напомним, случился новый скандал вокруг турникетов, медики возмущены новой закупкой госпиталя Нацгвардии.

Как сообщала Politeka, арестован бывший топслужащий СБУ.

Также писала Politeka, проведены обыски в рамках расследования возможной закупки вооружения по завышенным ценам.