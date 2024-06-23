Пышные, нежные и ароматные оладьи со сметаной, медом или любимым джемом – это замечательное блюдо, с которого можно начать новый день.

Пышные оладьи можно приготовить и без дрожжей.

Например, по рецепту, которым поделилась фудблогер Татьяна Шеремет.

Для приготовления оладий без дрожжей нужны следующие ингредиенты: яйца – 1шт, соль – 0,5ч.л. без горки, сахар – 3ч.л., кефир 2,5% теплый – 300г, разрыхлитель – 1ч.л., сода – 1шт. /3ч.л. без горки, мука – 280г, ванильный сахар или эссенция, масло для жарки.

Рыхлые оладьи без дрожжей.

Ход приготовления оладий без дрожжей таков: в миску разбиваем яйцо, добавляем сахар, соль, перемешиваем. Далее вливаем теплый кефир, перемешиваем, всыпаем просеянную муку, разрыхлитель, соду, перемешиваем до однородности. Должна получиться густая масса, которую перекладываем в кондитерский мешок. Вместо кондитерского мешка можно использовать и обычную большую ложку.

Рыхлые оладьи без дрожжей.

Пышные оладьи без дрожжей.

Теперь на сковороду выливаем масло, разогреваем и выкладываем оладьи.

«Оладьи должны пропечься с одной стороны на 80%, жарим на небольшом огне, переворачиваем и жарим примерно минуту на другой стороне», – рассказала кулинар о ходе приготовления завтрака.

Снимаем оладьи со сковороды и выкладываем на салфетку или бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Подаем оладьи с любимым дополнением – джемом, сметаной, медом.

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