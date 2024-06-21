В 24 ОМБр имени короля Даниила отреагировали на инцидент, который произошел с якобы их "военным" во Львове.

Во Львове водитель, назвавшийся командиром батальона 24 бригады, припарковал автомобиль Nissan Navara на пешеходном переходе и угрожал избиением прохожему, сделавшему ему замечание.

На инцидент среагировали в 24 бригаде, отметив, что упомянутый мужчина – бывший военнослужащий, и он никогда не занимал офицерскую должность, а на сегодняшний день уволен из рядов ВСУ по состоянию здоровья.

Автор видео рассказал, что попросил водителя, оставившего свой пикап камуфляжного цвета прямо на пешеходном переходе, перепарковать авто, на что тот среагировал очень агрессивно и угрожал парню избиением.

«Ты хочешь, чтобы я сейчас тебя здесь разорвал в клочья?», – заявил мужчина, назвавшийся командиром батальона 24 бригады, сопровождая угрозы грубой нецензурной бранью.

Как удалось выяснить, прохожему угрожал бывший военнослужащий, никогда не являвшийся командиром батальона 24 бригады. Это подтвердили в 24-й бригаде.

«В сети активно распространяется видео с недостойным поведением лица, представляемого якобы одним из командиров 24 ОМБр имени короля Даниила. Сообщаем, что данный гражданин был уволен из рядов ВСУ по состоянию здоровья в 2023 году и никогда не занимал офицерскую должность», – говорится в сообщении бригады.

«Командиры 24 бригады – это опытные боевые офицеры, которые никогда не позволят себе угрозы в сторону гражданских. Они почти постоянно находятся в районе выполнения боевых задач, защищая страну от оккупантов», – отметили в 24 бригаде.

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