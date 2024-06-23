НБУ отменил ограничения на покупку валюты, но некоторые случаи могут привести к временному отказу банков в продаже валюты.

Несмотря на отмену НБУ ограничений на продажу валюты гражданам, существуют частные случаи, когда такие ограничения могут применяться, например, по покупке валюты для предприятий-резидентов.

Банкирша Анна Золотько объясняет, что хотя это может показаться странным, банк иногда вынужден временно прекратить продажу валюты. Это связано с тем, что Национальный банк может вводить соответствующие ограничения. Тем не менее, такие периоды обычно длятся недолго.

"Это не зависит от вида валюты, поскольку все лимиты считаются в долларовом эквиваленте, а не по отдельности для каждой валюты. Какую валюту лучше покупать, решать только вам", – добавляет руководитель казначейского департамента Unex Bank.

С февраля 2024 года Нацбанк ввел новые ограничения для предприятий-резидентов по покупке валюты:

Предприятия не могут покупать валюту, если на их текущих и вкладных (депозитных) счетах уже есть средства в иностранных валютах. Предприятия не смогут приобрести валюту, если имеют незавершенные соглашения по проведению валютных операций на условиях "своп" с банками, где уже совершена первая часть такой операции по продаже иностранной валюты клиентом банка.

С начала полномасштабного вторжения банкам запрещено совершать какие-либо валютные операции с использованием российских и белорусских рублей, включая их продажу.

Источник: 24 Канал.

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