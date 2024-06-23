В Украине пенсионеры, вовремя не сообщившие об изменениях, влияющих на размер или право на получение пенсии, вынуждены возвращать излишне выплаченные средства в бюджет. К примеру, Черниговский районный суд обязал одну пенсионерку вернуть в Пенсионный фонд 63 тысячи гривен.
Об этом говорится в решении суда по делу №748/1807/24. Согласно материалам, женщина получала пенсию с декабря 2020 года по апрель 2023 года на основании инвалидности.
Однако выяснилось, что медико-социальная экспертная комиссия не подтвердила сохранность ее инвалидности. Женщина знала об этом, но не сообщила Пенсионному фонду Украины. В результате она продолжала получать пенсию без надлежащих оснований.
В материалах дела отмечено, что "ответчику было отправлено письмо с требованием подать заявление о прекращении выплаты пенсии в случае отказа от прохождения повторного осмотра МСЭК или непризнания лицом с инвалидностью".
Суд постановил взыскать с ответчицы в пользу Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черниговской области сумму в размере 63490 грн.
Следует отметить, что пенсионеры обязаны сообщать о таких изменениях:
- Изменение места жительства (при переезде с местности, проживание в которой дает право на получение надбавки к пенсии).
- Изменение статуса получателя (досрочное прекращение обучения лицом, получающим пенсию в связи с потерей кормильца до 23 лет).
- Смена места регистрации (для вынужденных переселенцев).
- Снятие инвалидности (для получающих пенсию по инвалидности).
- Выезд на постоянное место жительства в другую страну (пенсии продолжают выплачиваться гражданам, проживающим на территории других стран, при наличии специальных межгосударственных соглашений).
Суммы излишне выплаченной пенсии подлежат возврату в бюджет. Пенсионер может осуществить это добровольно или принудительно через суд.
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