Заводской районный суд Запорожья обязал клиента "Запорожгаза" уплатить штраф в размере 519 765 грн. Это доначисление за срыв пломбы и скрытый газопровод. Об этом говорится в решении суда (производство 2/332/20/24).

Как указано в решении суда (производство 2/332/20/24), представители "Запорожгаза" во время проверки обнаружили у клиента следующие нарушения:

Несанкционированное вмешательство в работу средств измерений (счетчика). В частности, отсутствие охранной пломбы №1773996 на месте присоединения счетчика газа Октава G-4-6 №685589 к действующему газопроводу.

Наличие несанкционированного газопровода, проведенного путём скрытых мероприятий.

Согласно решению суда, комиссия "Запорожгаза" удовлетворила акт о нарушении, на основании которого был составлен акт-расчет неучтенного (доначисленного) объема и объема природного газа и его стоимости.

Если несанкционированный газопровод проведен скрытыми средствами или физическим лицом, являющимся несанкционированным потребителем, начало периода, за который определяется объем неучтенного природного газа, устанавливается со дня приобретения потребителем права собственности или пользования жилыми (подсобными) помещениями, но не более двух лет до дня выявление возбуждения.

Суд принял решение взыскать в пользу Акционерного общества "Оператор газораспределительной системы "Запорожгаз" сумму стоимости доначисленного неучтенного объема природного газа, что составляет 519 765 гривен 24 копейки.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что уточнены исковые требования Акционерного общества "Оператор газораспределительной системы "Запорожгаз" законными, обоснованными, которые подтверждены надлежащими доказательствами, а потому подлежат удовлетворению в полном объеме".

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