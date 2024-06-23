Всем украинским ограничили возможность использования кредитных денег. Ограничение начнет действовать с 22 июня. Об этом сообщили в самом НБУ. Там сообщили, что именно запретил Нацбанк Украины.

Так, Национальный банк ввел запрет на использование кредитных средств для участия в азартных играх. В указанном документе указано, что это:

поможет снизить риски безопасности и стабильности финансовой системы;

уменьшит негативные последствия функционирования онлайн игорного бизнеса;

будет способствовать защите прав потребителей и развитию ответственного потребительского кредитования.

Согласно сообщению, с 22 июня 2024 г. Национальный банк Украины вводит запрет на осуществление платежных операций клиентами на счета организаторов азартных игр для участия в них за счет средств, полученных в форме кредита. Эти изменения внесены постановлением Правления Национального банка Украины от 21 июня 2024 года № 72, которое вступит в силу 22 июня 2024 года.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об ограничении азартных игр в интернете, введенный во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны по регулированию деятельности онлайн-казино.

Согласно этому документу, Национальный банк Украины установил рекомендации для банков по блокированию платежей граждан кредитными средствами на счета организаторов азартных игр для участия в азартных играх, что было оформлено соответствующим постановлением.

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