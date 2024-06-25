По словам эксперта, необходимо учитывать "буферную зону" в 10 километров, что позволяет наносить удары по целям, находящимся не далее 20 километров.

Как известно, оккупанты в мае начали попытки захвата Харьковской области, на фоне чего была затронута тема и наступления на Сумщину, где у границы были зафиксированы различные провокации. Однако, сам процесс с продвижением оккупантов остановился, о чем рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов.

Ранее США дали Украине разрешение использовать ствольную артиллерию для ударов по территории России, однако её дальность ограничена 30 километрами. Однако это уже помогло ограничить провокации на границе.

По словам эксперта, необходимо учитывать "буферную зону" в 10 километров, что позволяет наносить удары по целям, находящимся не далее 20 километров от границы. В этих пределах российская механизированная бригада разворачивает свои боевые порядки, начиная с батальонного уровня, а затем переходя к ротному.

«Россияне также учатся на своих ошибках. Создав плацдарм в Харькове, они пока не спешат делать то же самое в Сумской области. Основные силы России находятся на расстоянии 90 километров от линии боевых действий. Поэтому наступать открыто не могут» - поделился эксперт.

Он заметил, стандартный боеприпас GMLRS действует на расстоянии 84 километров, также нужно учитывать 15-километровую "буферную зону". Таким образом, удары боеприпасами не достигают необходимых расстояний, но есть другое решение. Сейчас разрешены стандартные боеприпасы, что даёт надежду на разрешение использования ATACMS в будущем с большей дальностью.

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