На Волыни молодой человек еще с 2022 года получал повестки в рамках мобилизации, но возвращался домой с полигонов.

Мобилизация продолжается из-за вторжения в РФ, но часть украинцев отказывается от призыва. В Киеве осудили мобилизованного, который еще в 2022 году скрылся из воинской части и два года скрывался от службы в армии. Об этом говорится в приговоре Дарницкого районного суда города Киева.

По сведениям суда, мужчину призвали в военную службу в марте 2022 года. Его направили на должность пулеметчика в третьем стрелковом отделении первого взвода шестой стрелковой роты воинской части. Однако 16 июня 2022 мужчина покинул часть и до 30 апреля 2024 уклонялся от военной службы.

На суде мужчина признал свою вину и выразил раскаяние. Учитывая, что преступление произошло до 30 апреля 2024 года, учитывая серьезную общественную опасность этого уголовного правонарушения, а также продолжительность периода уклонения от военной службы с 16 июня 2022 года по 30 апреля 2024 года, суд не считает необходимым применение положений статей 75 Уголовный кодекс Украины.

Мужчину признали виновным по ч. 5 ст. 407 УК Украины и приговорили к 5 годам лишения свободы. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, что в Волынской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации.

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