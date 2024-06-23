Чтобы получить надбавку к пенсии, не нужно никуда обращаться – выплаты начисляются автоматически на основании информации из базы Пенсионного фонда Украины.

До конца 2024 года пенсионерам с низкими пенсиями, проживающими в зоне боевых действий, будут выплачивать дополнительные выплаты. Программа поддержки, которую обеспечивает Всемирная продовольственная программа ООН, продлена на этот период.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

По информации министерства, международные доноры приняли решение о продолжении программы поддержки наиболее уязвимых слоев населения. Эта программа начала работу с августа 2023 года. Благодаря ей в течение десяти месяцев более 421 тысяч пенсионеров получили дополнительные выплаты к пенсиям на общую сумму более 1,68 миллиарда гривен.

Дополнительная надбавка к пенсии предоставляется пенсионерам, проживающим в зоне активных или потенциальных боевых действий, в соответствии со списками Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, и получают менее 3250 гривен.

Получение надбавки условно на то, чтобы не было получения международных организаций или государственной помощи для внутренне перемещенных лиц с 1 марта 2023 года.

Чтобы получить надбавку к пенсии, не нужно никуда обращаться – выплаты начисляются автоматически на основании информации из базы Пенсионного фонда Украины. Пенсионер получит доплату вместе с пенсией — на банковскую карту или через Укрпочту. Размер выплаты составляет разницу между размером пенсии получателя и 3250 грн. сделай хороший рерайт этого текста

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