Курс доллара в Украине полностью контролируется Национальным банком, поэтому регулятор будет определять, что будет происходить с ним в будущем.

С мая официальный курс доллара значительно повысился, достигая рекордных уровней. В некоторых случаях стоимость доходила до 40,70 грн. Эксперты единогласно отмечают, что американская валюта уже не снизится ниже показателей 40 гривен.

Эксперт Даниил Монин рассказал, что вероятность падения курса доллара на сегодняшний день очень мала, но не исключает возможности такого события.

Он добавил, что курс доллара в Украине полностью контролируется Национальным банком, поэтому регулятор будет определять, что будет происходить с ним в будущем.

"Хотя я считаю, что падение курса ниже 40 гривен маловероятно, исходя из текущих процессов, в то же время все же не исключаю такой нелогической возможности", - отметил экономист.

Монин объяснил, что в октябре 2023 года Национальный банк Украины укреплял гривну, продав на межбанке более 3 миллиардов долларов ежемесячно. Возможно, НБУ снова решит действовать также нелогично в конце лета.

В мае эксперт Андрей Шевчиш подчеркнул, что Национальный банк Украины перешел на новый курсовой коридор.

По словам Шевчишина, НБУ применяет политику управляемой гибкости курса, что позволяет ему определять все пределы курсовых колебаний, имея для этого все необходимые инструменты, в том числе финансовые, через золото-валютные резервы.

Аналитик подчеркнул, что в будущем регулятор может фиксировать курс как на уровне 41 гривны, так и выше.

Источник: 24Канал.

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