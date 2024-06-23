Общая сумма штрафов составила рекордные 119 тысяч гривен, которые будут направлены в государственный бюджет.

В Украине действительно существуют высокие штрафы за определенные нарушения ПДД, в частности в сфере перевозок грузов. Недавно на Житомирщине произошел ярко это иллюстрирующий случай. О нем рассказали в Укртрансбезопасности.

Во время проверки на трассе Киев-Чоп инспекторы остановили грузовик IVECO для проверки веса. Оказалось, что самосвал превысил допустимую массу на целых 39,4%. Вместо разрешенных 25 тонн, автомобиль весил около 35 тонн.

За столь серьезное нарушение водителя выписали штраф в размере 51 000 гривен. Однако это еще не все: у перевозчика также обнаружено отсутствие необходимых документов, что привело к дополнительному штрафу в размере 17 000 гривен.

Интересно, что за нарушение грузовых норм ответственность несут не только водители. Грузоотправитель, предоставивший недостоверные данные о массе груза, также получил штраф в 51 000 гривен.

Общая сумма штрафов составила рекордные 119 тысяч гривен, которые будут направлены в государственный бюджет.

Следует отметить, что с 2023 года Укртрансбезопасность получила новые полномочия. Теперь инспекторы могут запрещать движение перегруженным автомобилям до устранения нарушения и сопровождать подозрительные грузовики в пункты контроля.

Такие суровые меры направлены на сохранение дорог. Перегруженные фуры быстро разрушают дорожное покрытие, на ремонт которого тратятся немалые средства налогоплательщиков.

Поэтому водителям и перевозчикам следует хорошо подумать, прежде чем нарушать правила. Экономия на перевозках может обернуться значительными штрафами и испорченной репутацией.

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