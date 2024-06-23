В Кабинете Министров Украины были внесены изменения в Порядок выплаты и доставки пенсий для украинцев.

Украинцам сообщили о новой процедуре доставки и выплаты пенсий через "Укрпочту". Да, Кабмин упростил предоставление пенсии для украинских пенсионеров. Соответствующее решение, по его словам, направлено на оптимизацию и модернизацию процесса выплат пенсий и денежной помощи.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В Кабинете Министров Украины были внесены изменения в Порядок выплаты и доставки пенсий, направленные на улучшение процесса для пенсионеров по всей стране. Одним из важнейших нововведений является возможность производить выплаты пенсий с помощью электронных выплатных списков. Это означает, что пенсионные выплаты теперь могут производиться без использования бумажных документов, если есть соответствующие технические возможности.

По состоянию на май 2024 г., по данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в стране насчитывается 10,210 миллионов пенсионеров.

Из них 8,153 миллиона получают пенсии через текущие счета в банках, тогда как 2,057 миллиона пенсионеров пользуются услугами "Укрпочты" для получения выплат.

Большинство пенсионеров выбирают банковские учреждения для получения пенсий. Среди самых популярных банков:

ПриватБанк, где получают пенсию 4,760 миллиона пенсионеров.

Сбербанк, у которого пенсию получают 2,538 миллиона пенсионеров.

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