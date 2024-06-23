Украинце в этом месяце ждет несколько сильных магнитных бурь, стало известно, есть ли опасность с 23 по 30 июня.

До конца года Солнце будет находиться на пике своей активности, что приведет к увеличению частоты и силы магнитных бурь. Ученые предупреждают, что сильная геомагнитная активность может вызывать головные боли, усталость и раздражительность. Для облегчения состояния рекомендуется подготовиться к опасным дням.

Сила магнитных бурь измеряется по шкале K-индекса, которая имеет девять уровней: от 0 (спокойное магнитное поле) до 9 (экстремально сильная магнитная буря). Прогноз магнитных бурь в июне 2024 для Украины:

22-23 июня 2024 года: слабая магнитная буря, К-индекс 3;

28 июня 2024 года: слабая магнитная буря, К-индекс 3;

30 июня 2024 года: слабая магнитная буря, К-индекс 3.

Врачи настоятельно рекомендуют заранее подготовиться к предстоящим магнитным бурям, особенно для людей с хроническими заболеваниями, у которых должна быть аптечка с необходимыми лекарствами.

Для подготовки к опасным датам, следующим рекомендациям стоит придерживаться хотя бы за неделю:

Проводите больше времени на свежем воздухе.

Поддерживайте уровень физической активности (даже час прогулки важен).

Питайтесь здоровой пищей.

Обеспечьте себе достаточный отдых и сон.

Пейте чистую воду.

Предпочитайте травяные чаи кофе.

Исключите употребление алкоголя.

Избегайте стрессов.

Последние новости Украины:

Напомним, какие продукты в Украине стали дороже, чем в Европе

Как сообщала Politeka, цена на популярный продукт упала более чем на 10 грн.

Также Politeka писала, назван самый опасный овощ в супермаркетах и ​​на рынке.