Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусный перекус с картофелем и зеленью с грибами, такой ужин или обеж будет даже более насыщенным, чем привычный гарнир с мясом.
Для приготовления Татьяна Литвинова использует следующие ингредиенты:
- Картофель – 500-600 г
- Крахмал – 30 г
- Яичный желток – 1 шт.
- Сыр моцарелла – 100 г
- Шпинат – 100 г
- Грибы (шампиньоны)
- Паприка – 1 ч. л.
- Чеснок – 3 зуб.
- Растительное масло для жарки
- Соль и перец по вкусу
Начнем с картофеля. Чистим его, разрезаем на куски и отвариваем до готовности, советует "Мастер Шеф" Литвинова. Воду сливаем, а картофель превращаем в пюре – оно должно быть сухим. В полученное пюре добавляем крахмал и яичный желток, тщательно перемешиваем до однородной массы и оставляем остывать.
Пока картофельное тесто остывает, готовим начинку. На разогретую сковороду наливаем 2 столовые ложки растительного масла, добавляем нарезанные грибы и измельченный чеснок, слегка обжариваем, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Солим и перчим по вкусу, жарим грибы до почти полной готовности. Затем добавляем паприку и листья шпината, перемешиваем и снимаем с огня. Для ускорения остывания перекладываем начинку на тарелку.
Теперь формируем зразы. Смоченными водой руками берем кусочек картофельного теста, делаем из него шарик, приплющиваем, добавляем немного тертой моцареллы, начинку из грибов и шпината, затем залепляем, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова. Жарим зразы на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла на небольшом огне с обеих сторон до золотистой корочки.
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