Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился секретами приготовления домашней колбасы с перчиком на картошке, что сделает рецепт с особенной ноткой.
Для приготовления домашней колбаски понадобятся эти продукты:
- Свинина (лопатка или окорок) – 1.1 кг
- Сало – 250 г
- Сырой почищенный картофель – 200 г
- Чеснок (сухой)
- Мускатный орех
- Ароматный и черный перцы
- Соль из расчета 9 г на 1 кг продукта
- Ледяная вода – 100 г
Процесс приготовления:
Откладываем 200 г мяса и 50 г сала для перекручивания, остальное нарезаем кубиками примерно по 1 см, сало нарезаем мельче, делится "Мастер Шеф" Ярославский. Перекручиваем мясо, сало и картофель через мясорубку.
Добавляем специи и соль, а также немного подкопченной паприки для аромата. Вместо свежего чеснока можно использовать сухой. Вливаем ледяную воду и вымешиваем фарш, слегка его «выбиваем», чтобы он стал однородным. Можно оставить фарш на некоторое время после добавления специй.
Подготавливаем кишку, используем предварительно засоленную – она хорошо сохраняется. Наполняем кишку фаршем, заполняя её примерно на 2/3, так как натуральная оболочка уменьшается при приготовлении, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.
Делаем несколько проколов в наполненной кишке, чтобы выходил избыточный сок.
"Мастер Шеф" Ярославский добавил, запекаем колбаски в духовке при температуре 180 градусов примерно 25 минут. Наливаем немного воды на противень и периодически переворачиваем колбаски, чтобы они покрылись румяной корочкой с обеих сторон.
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