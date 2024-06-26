Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился, как сделать вкусное дополнение к любому ужину - домашнюю колбаску.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился секретами приготовления домашней колбасы с перчиком на картошке, что сделает рецепт с особенной ноткой.

Для приготовления домашней колбаски понадобятся эти продукты:

Свинина (лопатка или окорок) – 1.1 кг

Сало – 250 г

Сырой почищенный картофель – 200 г

Чеснок (сухой)

Мускатный орех

Ароматный и черный перцы

Соль из расчета 9 г на 1 кг продукта

Ледяная вода – 100 г

Процесс приготовления:

Откладываем 200 г мяса и 50 г сала для перекручивания, остальное нарезаем кубиками примерно по 1 см, сало нарезаем мельче, делится "Мастер Шеф" Ярославский. Перекручиваем мясо, сало и картофель через мясорубку.

Добавляем специи и соль, а также немного подкопченной паприки для аромата. Вместо свежего чеснока можно использовать сухой. Вливаем ледяную воду и вымешиваем фарш, слегка его «выбиваем», чтобы он стал однородным. Можно оставить фарш на некоторое время после добавления специй.

Подготавливаем кишку, используем предварительно засоленную – она хорошо сохраняется. Наполняем кишку фаршем, заполняя её примерно на 2/3, так как натуральная оболочка уменьшается при приготовлении, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.

Делаем несколько проколов в наполненной кишке, чтобы выходил избыточный сок.

"Мастер Шеф" Ярославский добавил, запекаем колбаски в духовке при температуре 180 градусов примерно 25 минут. Наливаем немного воды на противень и периодически переворачиваем колбаски, чтобы они покрылись румяной корочкой с обеих сторон.

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