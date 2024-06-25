Некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам за отдаленную работу более 50 тысяч гривен в месяц.

Работа из дома становится все популярнее в Украине, и на это есть веские причины. Работники могут экономить время и деньги, которые обычно тратятся на дорогу в офис. Кроме того, работа из дома открывает доступ к более широкому кругу работодателей, позволяя работать не только в своем городе, но и по всей стране и даже за рубежом.

Некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам за отдаленную работу более 50 тысяч гривен в месяц.



К примеру, вакансия руководителя отдела продаж в компании, работающей в сфере ухода за собой, предусматривает зарплату от 35 до 80 тысяч гривен. Требования к кандидатам включают:

опыт работы с клиентами В2В от двух лет;

знание алгоритмов продаж и обслуживания таких клиентов;

готовность к командировкам в Европу.

Гостиничная управляющая компания предлагает старшему менеджеру по продажам зарплату от 40 до 60 тысяч гривен. Обязанности на этом посту включают в себя продажу услуг на основе входящих теплых обращений от покупателей.

Digital-агентство ищет чат-специалиста с зарплатой от 40 до 50 тысяч гривен. Основная задача в этой должности – оперативно отвечать на сообщения в чатах от клиентов и предоставлять им необходимую информацию.

В то же время, в Украине 74% компаний испытывают дефицит кадров, в частности, в строительной отрасли уже не хватает до 30-40% специалистов. В этой связи ожидается, что строительные компании начнут привлекать трудовых мигрантов, преимущественно из стран Азии и Африки, готовых работать за меньшее вознаграждение, чем украинские рабочие.

Источник: OBOZ.UA

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