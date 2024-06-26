Минсоцполитики активно работает над пенсионной реформой, целью которой является внедрение единого страхового принципа начисления пенсий. Это означает, что размер пенсии будет напрямую зависеть от суммы уплаченных взносов.

Новая реформа, направленная на введение четкого страхового принципа, не изменяет правила ухода на пенсию. Ее главная цель – установить прямую зависимость между размером пенсии и страховыми платежами, что обеспечит более справедливую систему пенсионных выплат.

Первая заместитель министра социальной политики Дарья Марчак разъяснила, как реформа повлияет на начисление пенсий, связанных с сверхурочной стажем и индексацией выплат.

Если у вас до 60 лет есть 35 лет стажа, а вы решите работать еще 5 лет и не выходить на пенсию, то выходя на пенсию сейчас, ваша пенсия за 40 лет стажа и при средней зарплате будет составлять 5 424 гривны.

Дополнительно, за 5 лет отсрочки выхода на пенсию, вам начислят повышение 1636 гривен (это 30% от суммы пенсии, по 0,5% за каждый месяц отсрочки). Этот принцип учета будет сохранен и после реформы.

Общий размер пенсии составил бы 7050 гривен. Эта сумма соответствует 61,2% средней заработной платы, с которой был уплачен единый социальный взнос за предыдущий год после налогообложения.

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